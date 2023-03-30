Заставят пойти на уступки: США могут послать Зеленского в Китай

Украинский лидер заявил, что ждет Си Цзиньпина в гости. Если тот приглашение не примет, явиться к коллеге Зеленскому придется самому.

Запад может заставить главу Украины Владимир Зеленского отправиться в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где президент заявит о своем согласии на территориальные уступки России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Владимир Брутер.

По его словам, Вашингтон может организовать путешествие Зеленского в Пекин. В США понимают, что Китай заинтересован в прекращении конфликта, и могут воспользоваться этим для нормализации ситуации.

«Вашингтон может послать Зеленского в Пекин, чтобы он попытался договориться о том, что они что-то сдают, но при этом Россия ничего больше не требует. Сам Зеленский не собирается ничего предлагать. У него вообще ничего нет», — прокомментировал эксперт.

Брутер отметил, что в Пекине не видят перспектив китайско-украинских переговоров. По словам политолога, власти Китая заведомо понимают, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского будет «ни о чем». Прошлые опыты ведения переговоров Киевом доказали свою неэффективность.

«Китайцы перед тем как начинать переговоры, всегда уточняют, о чем они будут идти и насколько вероятно, что позиции сторон можно будет сблизить», — объяснил эксперт.

Украинский президент ранее изъявил готовность принять председателя КНР с государственным визитом. Лидеры двух стран не встречаясь после начала спецоперации России. В МИД Китая ответили, что прогнозировать конкретную дату визита пока рано, однако Пекин настроен положительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский стремится наладить отношения с Россией через Си Цзиньпина.