Тебе пора валить: Трепову вели зарубежные кураторы, которые и прислали ей посылку

Координация преступления, предположительно, велась также связанными с иностранными спецслужбами IT-специалистами.

Зарубежные IT-специалисты курировали прибытие в Петербург роковой посылки со взрывчаткой, которая была заложена, предварительно, в подаренный за минуты до гибели военкору Владлену Татарскому бюст. По данным источника 5-tv.ru, коробка для Дарьи Треповой прибыла сначала в Москву из-за границы, а потом уже доставлена в Северную столицу.