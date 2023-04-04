Тебе пора валить: Трепову вели зарубежные кураторы, которые и прислали ей посылку

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 215

Посылку с роковым бюстом для военкора Треповой прислали из-за границы

Тебе пора валить: Трепову вели зарубежные кураторы, которые и прислали ей посылку

Фото: © РИА Новости / МВД России

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Координация преступления, предположительно, велась также связанными с иностранными спецслужбами IT-специалистами.

Зарубежные IT-специалисты курировали прибытие в Петербург роковой посылки со взрывчаткой, которая была заложена, предварительно, в подаренный за минуты до гибели военкору Владлену Татарскому бюст. По данным источника 5-tv.ru, коробка для Дарьи Треповой прибыла сначала в Москву из-за границы, а потом уже доставлена в Северную столицу.

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