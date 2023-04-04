Тебе пора валить: Трепову вели зарубежные кураторы, которые и прислали ей посылку
| Происшествия Эксклюзив 215
Посылку с роковым бюстом для военкора Треповой прислали из-за границы
Фото: © РИА Новости / МВД России
Координация преступления, предположительно, велась также связанными с иностранными спецслужбами IT-специалистами.
Зарубежные IT-специалисты курировали прибытие в Петербург роковой посылки со взрывчаткой, которая была заложена, предварительно, в подаренный за минуты до гибели военкору Владлену Татарскому бюст. По данным источника 5-tv.ru, коробка для Дарьи Треповой прибыла сначала в Москву из-за границы, а потом уже доставлена в Северную столицу.
+11° 761 мм рт. ст.
66%
66%
77.95
0.63 84.62
0.51
0.63 84.62
0.51
Нашли ошибку?