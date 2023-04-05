Захарова указала на роль одиозного сайта «Миротворец» в убийстве Татарского
На скандально известном украинском ресурсе публикуются данные людей, которых киевский режим приговорил к уничтожению.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Погибший в результате теракта в кафе Петербурга военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) был внесен на украинский сайт «Миротворец» и регулярно получал угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат считает, что это обстоятельство заслуживает внимания, так как на «Миротворце» публикуются данные людей, которых киевский режим приговорил к уничтожению.
«Сайт „Миротворец“ — это та самая карта, тот самый план, та самая программа по уничтожению людей киевским режимом, его пособниками. Напомню, что когда человек исчезает из жизни, то напротив его фамилии ставится значок, метка», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Россия уже не первый год призывает ООН и ОБСЕ обратить внимание на одиозный украинский ресурс, однако эти призывы игнорируются.
Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Северной столице. Ранения получили более 40 человек, из них восемь поступили в больницу в тяжелом состоянии. Примерно через сутки полиция задержала подозреваемую в убийстве Татарского 26-летнюю Дарью Трепову. Девушка скрывалась на съемной квартире в Выборгском районе города, намереваясь впоследствии улететь за границу. На данный момент Треповой предъявлено обвинение в совершении теракта, суд арестовал ее до 2 июня. Следствие по делу продолжается.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры последних мгновений жизни военкора Татарского.
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