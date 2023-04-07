Раскольническая ПЦУ проведет службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний проведет службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье, 9 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

«В Вербное воскресенье предстоятель ПЦУ и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории верхней лавры», — рассказали раскольники.

Ожидается, что литургия начнется в 9:00 по местному времени — совпадает с московским. Ранее представители ПЦУ уже проводили богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры — впервые в истории Украины это произошло 15 февраля 2023 года по случаю Сретения Господня.

ПЦУ возникла в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко. Раскольническую церковь создали в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Сейчас представители последней подвергаются на Украине гонениям со стороны киевского режима и его силовиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти пытаются выгнать монахов УПЦ не только из Киево-Печерской лавры, но и из Почаевской.