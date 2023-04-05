Киевский режим намерен выгнать монахов и из Почаевской лавры

Еще один монастырь на Украине фактически превратился в осажденную крепость. В Свято-Успенской Почаевской лавре опасаются силового захвата — выгнать монахов уже просят депутаты Верховной рады.

Готов проект обращения к правительству, предусматривающий разрыв договора аренды помещений с канонической церковью. Но сделать это будет непросто. Верующие в случае необходимости готовы встать на защиту лавры. И все это — на фоне противостояния ПЦУ с прихожанами Киево-Печерской лавры.