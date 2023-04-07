Слон среди слонов: зачем Трамп нужен на выборах в США

Политолог Синельников-Оришак: Байден может второй раз обыграть Трампа на выборах
Фото, видео: Reuters / Carlos Barria; 5-tv.ru
Но захотят ли американские спонсоры вкладывать свои деньги в неудачника?
Дональд Трамп вполне может снова оказаться в роли кандидата на пост президента США в 2024 году. О том, сможет ли он выиграть эти выборы после всех скандалов и почему Джо Байдену это очень выгодно, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог и американист Михаил Синельников-Оришак.
По его словам, у Трампа, конечно же, есть сторонники, но он маргинал и вся его публика — такие же маргиналы.
«Он давно уже не слон среди слонов. Трамп имел все возможности второй раз переизбраться, но не сумел этим воспользоваться, в силу своих, скажем так, не особо развитых политических качеств», — говорит эксперт.
Синельников-Оришак добавил, что для того, чтобы быть главой страны — надо быть не просто бизнесменом, а политиком.
«А Трамп, в силу своего эго, лишен этого напрочь. Политическая кампания — серьезные деньги и никто из спонсоров не даст их под неудачника», — продолжает политолог.
По его мнению, если Трамп все-таки решиться баллотироваться, то он «дает лишнюю копеечку в копилку» президента США Джо Байдена.
«Для него (Байдена — прим.ред) был бы настоящий подарок, если бы с ним выдвинулся Трамп. Он второй раз его обыграет», — заключил американист.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, зачем Дональда Трампа задержали всего лишь на час.
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