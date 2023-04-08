В США предсказали исход возможного наступления ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 93

Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские ПТРК «Корнет» уничтожат танки ВСУ

В США предсказали исход возможного наступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация Украинский кризис

На вооружении российской армии имеется несколько ПТРК, с одним из которых немецкие танки Leopard встречались в Сирии. Тогда они были разгромлены.

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) сожгут танки Leopard и Abrams в случае наступления Вооруженных силы Украины (ВСУ). Такой исход предрек бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Он указал, что немецкие и американские боевые машины будут разгромлены. Свое мнение эксперт объяснил тем, что у российской армии имеется несколько ракетных установок, одна из которых «Корнет». Дальность полета снаряда достигает порядка пяти тысяч километров.

«Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что танки Leopard уже встречались с «Корнет» в Сирии. Это закончилось поражением первых.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) с 24 февраля 2022 года. Российские бойцы защищают жителей Донбасса от украинских националистов, которые уже девятый год бьют по жилым кварталам региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему вооружение России на порядок лучше британского и польского.

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