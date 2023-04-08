Прямая трансляция церемонии прощания с военкором Владленом Татарским

Мероприятие проходит в похоронном зале Троекуровского кладбища при большом стечении людей.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов
В столице в эти минуты идет церемония прощания с военкором Владленом Татарским, погибшим в результате теракта в Санкт—Петербурге 2 апреля.
Мероприятие проходит на территории Троекуровского кладбища при большом стечении людей. Похоронный зал заставлен траурными букетами, венками, свечами. Проводить в последний путь журналиста и блогера пришли родные, близкие, друзья, а также преданные поклонники корреспондента, а их у него было сотни тысяч.
И это не удивительно: за последние годы Татарский показал себя как один из лучших бойцов и реального, и информационного фронта, успев после 2014-го послужить почти во всем Донбассе. А его заметки о военных буднях со временем вылились в крупный проект — в 2019-м он создал паблик «Терриконы Донбасса», где размещались не только статьи журналиста, но и истории подписчиков, участвовавших в военных событиях.
А дальше — больше: в 2022-м Татарский вернулся в Донецк и стал добровольцем батальона «Восток», при этом успевал записывать ролики под названием «Вечерний Владлен». В них он рассказывал о самых горячих событиях на передовой — так и росла аудитория преданных поклонников военкора. Но вместе с этим становилось и больше врагов, сыпались угрозы: Татарскому обещали, что до него обязательно доберутся.
Так и случилось: 2 апреля в одном из петербургских кафе проходил творческий вечер Татарского, где появилась нежданная гостья Дарья Трепова. Девушка пронесла в заведение взрывное устройство, которое сработало во время мероприятия — журналист погиб на месте, на глазах у своих поклонников. Днем позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента орденом Мужества посмертно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что решение об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге вступило в силу.
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