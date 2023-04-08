Прямая трансляция церемонии прощания с военкором Владленом Татарским

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Live 132

Мероприятие проходит в похоронном зале Троекуровского кладбища при большом стечении людей.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

В столице в эти минуты идет церемония прощания с военкором Владленом Татарским, погибшим в результате теракта в Санкт—Петербурге 2 апреля.

Мероприятие проходит на территории Троекуровского кладбища при большом стечении людей. Похоронный зал заставлен траурными букетами, венками, свечами. Проводить в последний путь журналиста и блогера пришли родные, близкие, друзья, а также преданные поклонники корреспондента, а их у него было сотни тысяч.

И это не удивительно: за последние годы Татарский показал себя как один из лучших бойцов и реального, и информационного фронта, успев после 2014-го послужить почти во всем Донбассе. А его заметки о военных буднях со временем вылились в крупный проект — в 2019-м он создал паблик «Терриконы Донбасса», где размещались не только статьи журналиста, но и истории подписчиков, участвовавших в военных событиях.

А дальше — больше: в 2022-м Татарский вернулся в Донецк и стал добровольцем батальона «Восток», при этом успевал записывать ролики под названием «Вечерний Владлен». В них он рассказывал о самых горячих событиях на передовой — так и росла аудитория преданных поклонников военкора. Но вместе с этим становилось и больше врагов, сыпались угрозы: Татарскому обещали, что до него обязательно доберутся.

Так и случилось: 2 апреля в одном из петербургских кафе проходил творческий вечер Татарского, где появилась нежданная гостья Дарья Трепова. Девушка пронесла в заведение взрывное устройство, которое сработало во время мероприятия — журналист погиб на месте, на глазах у своих поклонников. Днем позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента орденом Мужества посмертно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что решение об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге вступило в силу.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
8 апр
Решение об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге вступило в силу
7 апр
Чичерина и Апачев выпустили песню в память о Владлене Татарском и павших воинах
6 апр
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге
6 апр
Мать мужчины, скрывавшего Дарью Трепову, дала комментарий об их связи
5 апр
СК может проверить комиков, пошутивших про смерть Татарского
5 апр
От Уссурийска до Петербурга: подробности жизни мужчины, скрывавшего у себя Трепову
5 апр
Супруг задержанной за теракт Дарьи Треповой скрылся в Грузии
5 апр
Захарова указала на роль одиозного сайта «Миротворец» в убийстве Татарского
4 апр
Возле штаб-квартиры НАТО впервые идут протесты против поставок оружия Киеву
4 апр
Стали известны дата и место похорон военкора Владлена Татарского
+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
82.40
1.73 90.29
2.16
Стабильность и устойчивость: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

10:57
Прямая трансляция церемонии прощания с военкором Владленом Татарским
10:50
Полицейские обнаружили пьяного подростка в баре на Думской в Петербурге
10:32
Самойлова впервые отправилась на отдых без мужа и толпы детей: «Странное чувство»
10:16
Зеленский назвал возвращение Крыма «безальтернативным вариантом» для мира
10:00
Точным ударом! Лучшее видео из зоны СВО за день
9:45
Экс-супруга Павла Мамаева ответила на критику своей худобы

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
Соседка супруги певца Малинина пожаловалась на нее в полицию
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео