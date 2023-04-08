Решение об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге вступило в силу
Трагедия, в которой погиб военкор Владлен Татарский, произошла вечером 2 апреля.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Решение об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в одном из кафе в Санкт-Петербурге вступило в силу, следует из данных картотеки суда.
Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения обвиняемой состоялось 4 апреля. Тогда Басманный суд арестовал ее на два месяца — до 2 июня. На обжалование приговора было отведено несколько дней. Постановление об удовлетворении ходатайства об аресте Треповой вступило в силу 8 апреля.
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Вечером 2 апреля военный корреспондент Владлен Татарский проводил творческий вечер в одном из заведений Северной столицы. На мероприятие пришли десятки людей, среди них были журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин.
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По данным следствия, Трепова вручила в тот вечер военкору статуэтку, внутри которого находилось самодельное взрывное устройство. В руках Татарского оно взорвалось. Мужчина погиб. По последним данным, число пострадавших уже свыше 40 человек.
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Девушку вели западные кураторы, а сам опасный груз прибыл из-за рубежа и был через Москву доставлен в Петербург, где и был отдан Треповой для совершения преступления.
Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве состоятся похороны журналиста.
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