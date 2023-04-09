Российские бойцы уничтожили две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Вместе с тем наша артиллерия сорвала три попытки украинских боевиков произвести ротацию подразделений.

Российские бойцы уничтожили две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Российские силы продолжают выполнять цели специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, бойцы уничтожили на купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск „Запад“ вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Также в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка и Масютовка были сорваны три попытки провести ротацию подразделений украинских боевиков.

А благодаря расчетам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и «Тор» в районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника: «Фурия», «Валькирия», «Эльф», «Лелека-100». Также в селе Волчанские Хутора в результате контрбатарейной борьбы уничтожено артиллерийское орудие ВСУ — Д-30.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько ВСУ потеряли боевиков.

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