Валила столбы и светофоры: как бушевала апрельская метель в Иркутской области

Непогода привела к отключению электричества и многочисленным ДТП на дорогах.

Апрельская метель обрушилась на Иркутскую область. Ветер валил столбы, обрывал линии электропередачи. Тысячи человек остались без света. А видимость на дорогах упала практически до нуля.

Плохая видимость, отключения светофоров и заснеженные дороги — все это привело к многочисленным ДТП. Водители не успевали тормозить и врезались друг в друга. Движение по некоторым дорогам решено было ограничить или вовсе закрыть.