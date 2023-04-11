В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32

WP: США сомневаются в успехе контрнаступления Киева из-за проблем с обеспечением ВСУ

В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

Фото: REUTERS / Oleksandr Klymenko

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Просочившиеся в Сеть документы о состоянии украинской армии гласят — боевики не готовы к этой операции по нескольким весомым причинам.

В Вашингтоне не думают, что планируемое киевским режимом контрнаступление принесет значительных результатов. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на данные всплывших в Сети секретных документов Пентагона.

Издание отмечает, что в материалах под грифом «совершенно секретно» приводится «мрачная оценка» о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее вооруженные силы „значительно не оправдают“ изначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления», — говорится в сообщении.

Об утечке секретных данных США о ситуации на Украине стало известно несколькими днями ранее. В документах помимо сведений о контрнаступлении ВСУ содержатся графики поставок оружия Киеву и сведения о численности войск. В Пентагоне уже начали расследование по факту произошедшего. Как отмечала газета The New York Times, утечка представляет собой «крупную ошибку американской разведки». Также есть сведения, что они просочились в Сеть через неофициальный сервер Minecraft Discord.

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При этом в интервью 5-tv.ru военный эксперт Андрей Кошкин высказал мнение, что утечка данных Пентагона, вероятно, была намеренным информационным вбросом, чтобы внести «некое состояние неразберихи в общество».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал Польше часть территории страны в обмен на помощь в противостоянии с Россией.

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