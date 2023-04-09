Экс-подполковник армии США предрек будущее ВСУ
Экс-подполковник США Дэвис: Киев ждет поражение даже в случае наступления ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
В случае наступления украинская армия понесет большие потери, считает эксперт.
ВСУ ждет крах в случае попытки контрнаступления. Этот тезис выдвинул в статье для издания 19FortyFive отставной подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. По его словам, вне зависимости от успешности операции Украина израсходует последние оставшиеся силы.
«Больше всего украинских лидеров должно беспокоить то, что Украина может выиграть эту наступательную битву, но в результате все равно проиграет войну», — заявил Дэвис.
Исчисляются тысячами: в США озвучили потери ВСУ
Экс-подполковник уверен, что Киев уже потерял подавляющую часть обученной и оснащенной армии, которую НАТО помогло создать до февраля 2022 года. Кроме того, Украина «выскребла» весь мобилизационный резерв.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская армия уничтожила две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области. Также были сорваны три попытки провести ротацию подразделений украинских боевиков.
- 9 апр
- Российские бойцы уничтожили две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области
- 9 апр
- «Ужасающее число»: посол Украины в Британии Пристайко заговорил о потерях в ВСУ
- 9 апр
- Путь на Северск: бойцы отряда «Барс» рассказали о боях в районе Белогоровки
- 9 апр
- Исчисляются тысячами: в США озвучили потери ВСУ
- 8 апр
- Экс-советник главы Пентагона Макгрегор уверен в исчезновении Украины к концу года
- 8 апр
- Опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта взят российскими военными
- 8 апр
- Дождь из «Градов» и минометов обрушили ВС РФ на позиции националистов в ЛНР
- 8 апр
- Гигантские потери: 370 боевиков ВСУ ликвидировано на донецком направлении за сутки
- 8 апр
- Бойцы ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ на купянском направлении ударом из РСЗО
- 8 апр
- Артиллерия ВС РФ уничтожила 14 боевиков ВСУ под Херсоном во время ночного удара
Читайте также
75%
1.73 90.29
2.16
Нашли ошибку?