Секретные документы о потерях ВСУ распространялись через Minecraft Discord

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Алексей Панков
Алексей Панков 616

Военные документы Пентагона о ВСУ распространялись через Minecraft Discord

Секретные документы о потерях ВСУ распространялись через Minecraft Discord

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация

Однако изначально их загрузили на другой сервер мессенджера. О каких данных идет речь?

Засекреченные военные документы о специальной военной операции на Украине просочились в Сеть через неофициальный сервер Minecraft Discord. Об этом сообщило издание PC Gamer. По данным редакторов, оттуда данные попали на 4chan, где ими делились, чтобы выиграть спор с виртуальным оппонентом.

Бумаги содержат оценки потерь Украины и России в СВО, карты Бахмута, Харькова и Херсона, а также документ о военной технике. Кроме того, в них есть информация об ожидаемом контрнаступлении ВСУ. Однако никакой конкретной информации найти не удалось. Также интерес вызывают данные о скорости израсходования снарядов к HIMARS, которые ранее не разглашались. И, как сообщает New York Times, утечка представляет собой «крупную ошибку американской разведки».

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«4 марта — это дата, когда эти десять документов были загружены. Если кто-нибудь найдет что-нибудь более раннее, дайте мне знать», — написал блогер Aric Toler, расследовавший инцидент.

Секретные документы о потерях ВСУ распространялись через Minecraft DiscordСекретные документы о потерях ВСУ распространялись через Minecraft Discord. Twitter / AricToler

К расследованию подключился пользователь Discord под ником Lucca. Он заявил, что нашел архив из более чем 100 секретных файлов на ныне удаленном сервере. При этом 30 из них он разместил в другом канале 1 или 2 марта. Четвертого числа десять документов оказались в Minecraft Discord, а уже в начале апреля их загрузили на 4chan.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пентагоне начали расследовать обстоятельства утечки секретных данных в Сеть о планах США и НАТО о контрнаступлении Украины.

Тема:
Спецоперация
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