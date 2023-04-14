Солистка группы «Тутси» не перестает удивляться стремительным переменам во внешности артиста.

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман поддержала новый имидж певца Филиппа Киркорова. По мнению знаменитости, какой бы образ ни примерил поп-король, его все равно примет зритель. Своим мнением артистка поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Филипп находится в той категории артистов, которым можно это делать: его будут любить, узнавать и ходить на его концерты», — отметила певица в кулуарах торжественного открытия бутика Win Way бизнесмена Омара Байрамова.

Собеседница, между тем, не сомневается, что в образе пепельного блондина ее знаменитый коллега, возможно, надолго не задержится. Только за последние пару недель, припоминает она, Филипп трижды менял эксперементировал со внешностью. Кто знает, каким выйдет на сцену артист во время своего сольного концерта ко дню рождения, отмечает она.

«Не факт, что он в этом образе останется, мне кажется, у Филиппа все может быть вот так, по щелчку, и завтра мы его увидим не такого, как вчера. Вот от проснется завтра, решит, что он брюнет, и все — новая тема для разговора», — рассуждает артистка.

К слову, не всем представителям шоу-бизнеса пришлись по вкусу перемены во внешности звезды. К примеру, музыкальный критик Сергей Соседов воспринял их как очередное проявление безвкусицы. При таком же мнении, в частности, осталась и певица Саша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подробности интимной жизни раскрыл Филипп Киркоров.