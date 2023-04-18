«Наш Бессмертный полк»: как в этом году пройдет памятная акция в честь 9 Мая
Бессмертный полк пройдет в России в этом году в разных форматах
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru
Фотографии ветеранов можно будет разместить в том числе на автомобилях и одежде.
Бессмертный полк в этом году пройдет в разных форматах. Акция выходит за пределы одной улицы, площади и становится еще более массовой. Об этом рассказали на пресс-конференции в Москве.
Фотографии своих ветеранов можно будет разместить в соцсетях с хештегом «наш Бессмертный полк», а также на автомобиле и одежде. Причем, в московских МФЦ снимок героя можно будет бесплатно напечатать на футболке.
Лица победителей, в том числе присланные в прошлые годы в проект «Бессмертный полк онлайн», 9 мая будут украшать экраны и медиа-фасады по всей стране.
- 12 апр
- Парад Победы в Крыму — будет или нет?
- 10 апр
- В Кремле ответили на вопрос о Параде Победы в Москве в 2023 году
- 3 апр
- В Кремле рассказали об изменениях в планах проведения парада Победы
- 22 мар
- Более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве
- 1 мар
- Движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев к 9 мая
- 7 сент
- Маск отложил покупку Twitter до речи Путина на День Победы
- 20 авг
- Латвийский депутат решил осудить русских за отношение к памятнику СССР, но опозорился
- 22 июн
- Тест: Знаете ли вы историю Великой Отечественной войны лучше школьника?
- 18 мая
- Бывший лидер Молдавии Додон получил штраф за ношение георгиевской ленты
- 15 мая
- День Победы для русских на Западе: как россияне отстаивали право на великий праздник
Читайте также
44%
0.13 89.66
-0.50
Нашли ошибку?