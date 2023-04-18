«Наш Бессмертный полк»: как в этом году пройдет памятная акция в честь 9 Мая

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Бессмертный полк пройдет в России в этом году в разных форматах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы

Фотографии ветеранов можно будет разместить в том числе на автомобилях и одежде.

Бессмертный полк в этом году пройдет в разных форматах. Акция выходит за пределы одной улицы, площади и становится еще более массовой. Об этом рассказали на пресс-конференции в Москве.

Фотографии своих ветеранов можно будет разместить в соцсетях с хештегом «наш Бессмертный полк», а также на автомобиле и одежде. Причем, в московских МФЦ снимок героя можно будет бесплатно напечатать на футболке.

Лица победителей, в том числе присланные в прошлые годы в проект «Бессмертный полк онлайн», 9 мая будут украшать экраны и медиа-фасады по всей стране.

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