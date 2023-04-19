Как работают артиллеристы ВДВ: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ опубликовало видео работы расчетов Д-30 и «Гиацинт-Б» ВДВ
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут.
Артиллеристы ВДВ в зоне СВО работают слаженно и четко, демонстрируя то, как должны взаимодействовать различные подразделения. Сначала расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) находят противника, а затем незамедлительно передают информацию о позициях артиллеристам. Видео работы ВДВ опубликовало Минобороны РФ.
Точным огнем с закрытых огневых позиций украинские националисты уничтожаются подразделениями ВДВ. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие тратят не более двух минут. После этого российские военные провели корректировку по целям и нанесли еще один удар для нанесения максимального огневого поражения противнику.
Бойцы ВДВ работают по опорным пунктам ВСУ при помощи 122-мм гаубиц Д-30 и 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б».
В МО РФ также сообщили, что совместные действия российских военных помогли уничтожить большое количество военнослужащих ВСУ.
Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ теснят ВСУ от поселка Спорное.
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