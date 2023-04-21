Минобороны РФ озвучило причину ЧП в Белгороде

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Минобороны: над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

Минобороны РФ озвучило причину ЧП в Белгороде

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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К расследованию инцидента в Белгороде подключилось российское оборонное ведомство.

Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, сообщает Минобороны РФ.

В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование.

По последним данным от городских властей, двое человек пострадали в результате происшествия. Женщина с сотрясением мозга доставлена в больницу, другая жительница Белгорода получила ссадины и от госпитализации отказалась. Повреждения получили четыре квартиры и четыре машины.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ЧП в Белгороде.

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