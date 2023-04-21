Новое испытание: на Турцию обрушился мощный ураган, один человек погиб
На Турцию обрушился мощный ураган с градом, один человек погиб
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru
После сильнейшего ветра побережье страны засыпал сильный град.
В Турции, которая еще не оправилась от мощного землетрясения, новая беда. На несколько регионов страны обрушился ураган. Ветер срывал крыши с домов, обломки упали на палаточный лагерь вынужденных переселенцев.
Известно об одном погибшем, несколько десятков получили травмы. Вихрь переворачивал автомобили и мусорные контейнеры. Помимо сильнейшего ветра и ливня, побережье засыпал сильный град.
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