Новое испытание: на Турцию обрушился мощный ураган, один человек погиб

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На Турцию обрушился мощный ураган с градом, один человек погиб

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru

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Погода

После сильнейшего ветра побережье страны засыпал сильный град.

В Турции, которая еще не оправилась от мощного землетрясения, новая беда. На несколько регионов страны обрушился ураган. Ветер срывал крыши с домов, обломки упали на палаточный лагерь вынужденных переселенцев.

Известно об одном погибшем, несколько десятков получили травмы. Вихрь переворачивал автомобили и мусорные контейнеры. Помимо сильнейшего ветра и ливня, побережье засыпал сильный град.

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