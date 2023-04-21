Новая сенсация: в Дании назвали способ отхода диверсантов с места подрыва СП

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Bloomberg: диверсанты покинули место подрыва «Северных потоков» на подводном аппарате

Фото, видео: www.globallookpress.com / Heiko Becker; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Один из опытных дайверов Военно-морского флота предположил, что виновники в теракте могли скрыться на подводном аппарате.

Те, кто устроил взрывы на «Северных потоках» покинули место диверсии на подводном аппарате. Свежую порцию сенсаций опубликовал Bloomberg.

Один из самых опытных дайверов Военно-морского флота Дании рассказал агентству, что поиск трубопроводов без точных координат или технологий слежения, а затем доставка и размещение взрывчатки на глубине стали бы сложной задачей для водолазов-диверсантов. Операция, как минимум, заняла несколько часов. И в этом случае надводное судно, которое оставалось неподвижным долгое время, привлекло бы внимание и заинтересовало следователей позднее.

По мнению эксперта, при отходе дайверы воспользовались быстроходным подводным аппаратом, такие машины применяют современные военно-морские силы.

Напомним, взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. По версии американского журналиста Сеймура Херша, атаку организовали спецслужбы США по указанию Джо Байдена.

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