Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 апреля

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 24 по 30 апреля. Всех нас в это время ждет коридор затмений — это период между солнечным (20 апреля) и лунным затмением (5 мая), который вносит в жизнь значимые коррективы.

Если вас просят что-то срочно купить, начать, куда-то поехать, то очень тщательно подумайте. Лучше, чтобы никакие решения не принимались на скорую руку. Сейчас можно наделать ошибок и впутаться в сомнительную историю. Чтобы все получалось удачно, рассчитывайте и анализируйте холодным умом, а уже потом полагайтесь на интуицию.

На этой неделе стоит всерьез задуматься: а не притягиваете ли вы за уши что-то в своей жизни. Возможно, от чего-то стоит действительно отказаться — просто выбросить из своей жизни. Ретроградный Меркурий в Тельце добавляет противоречий: просто вернитесь к незаконченным делам.

Если ранее желания не хватало, то сейчас вы терпеливы как никогда. Планеты улыбаются Козерогу и Водолею, предупреждают воздержаться от любовных и финансовых авантюр Близнецов, Рыб, Деву, Тельца и Весы. Для Стрельца, Овна и Скорпиона — это время искушения властью либо тотальной внутренней перестройки. Раки уязвимы эмоционально, им стоит проводить больше времени в кругу родных и любимых, а Львам строит громко о себе заявлять.

Особо сложный период: чем опасен коридор затмений 20 апреля — 5 мая 2023

Овен — гороскоп на неделю

Овну для аккумулирования энергии необходимо отдыхать, высыпаться, перезагружаться на природе и не пренебрегать водными процедурами. На этой неделе будет выгодным приобретение путевки в санаторий, медикаментов, бронирование гостиницы. Возможно, это то, на что стоит обратить внимание. Получение налоговых выплат тоже станет приятным бонусом. Самое главное — это ваше собственное здоровье, как физическое, так и психологическое.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам стоит проявить больше активности, напористости, чем обычно. Личная инициатива и энтузиазм склоняют к тому, чтобы взяться за новое дело, независимо от сложности проекта. Лучше объединиться с друзьями или детьми, привлечь их к реализации своих смелых идей. У вас вместе все получится.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов при решении сложных задач и запутанных ситуаций выручит здравый смысл и переосмысление подобного опыта. Благодаря сделанным выводам, вы не допустите прежних ошибок и поймете, как достичь поставленных целей. Умение концентрироваться на главном — вот что сейчас важно.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки, если появится возможность взяться за новое дело или отправиться в дальнюю поездку, не упускайте этого. Вы настроены на проявление инициативы и творческой мысли. сложности сейчас вас не пугают, а мотивируют.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, несмотря на то, что новых задач и забот может прибавиться, непреодолимых преград на вашем пути нет. Вы способны справиться со всеми испытаниями, много увидеть в новом ракурсе и почувствовать себя увереннее и выносливее.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, вероятны необычные знакомства и запоминающиеся встречи с представителями других культур в дальних поездках. а также — возвращение бывших партнеров в новом амплуа. Благодаря внутренним и внешним метаморфозам, многое вы увидите в новом свете. Это время открытий.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам легче добиться профессиональных успехов, если рассчитывать на собственные силы. Благоприятные перемены в деловой сфере, выгодные предложения по работе, улучшение бытовых условий. И — возможность заключить удачные сделки.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов, с точки зрения налаживания личных и деловых отношений, период благоприятный. Культурные мероприятия, встречи с друзьями, романтические свидания, — вы настроены на волну тех, кто вам дорог и интересен. Кстати, многое вы перенимаете от них. Не исключены судьбоносные знакомства со второй половиной и интересные партнерства, коммуникация с яркими и интересными личностями.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы склонны проводить больше времени на работе, чем в семье. Или наоборот — превращать свой дом в рабочий офис. В коллективе складываются теплые, доверительные отношения. Воздержитесь на этой неделе от общепита и отдайте предпочтение на этой неделе домашней еде и молочным продуктам.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам удача помогает в укреплении давних деловых связи или возобновлении романтических отношений. Вероятны полезные знакомства, приятные встречи. Вы можете оказаться в центре внимания: заняться подготовкой к празднику или обучающему мероприятию.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям уютное жилье, полный холодильник и уравновешенный быт дают основу эмоциональной стабильности и спокойствия. Зарабатывать можно в тех сферах, которые связаны с обслуживанием, продовольствием, недвижимостью. Многое из того, что вы уже делаете, получается. И приносят плоды те начинания, которые были сделаны ранее.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб начинается отличный период для участия в дискуссиях, отстаивания своей позиции, приведения доказательной позиции. Благоприятное время для занятий бумажной работой, отложенной ранее. Курсы ораторского мастерства поставят грамотную, структурированную речь. Это хорошее время для коммуникаций и поездок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака повезет в солнечное затмение 20 апреля.