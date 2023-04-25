В Екатеринбурге мужчина накинулся на ребенка из-за шапки с буквой Z

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Выяснилось, что отец мальчика сейчас находится в зоне СВО.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Екатеринбурге произошел совершенно дикий случай, прохожий накинулся на ребенка из-за символики спецоперации. Вышитая на шапке школьника буква Z настолько разозлила мужчину, что он долго выкрикивал оскробления вслед убегающему мальчику и требовал позвать родителей.

Выяснилось, что отец, которого так хотел видеть этот недовольный персонаж, сейчас находится как раз в зоне СВО, обеспечивая в том числе и его спокойную и видимо полную алкоголя жизнь. Его, кстати, уже задержала полиция. 

Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, они дадут действиям мужчины объективную правовую оценку.

Тема:
Спецоперация
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