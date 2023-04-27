Пушилин: ВС РФ контролируют 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 38

Практически все позиции боевиков находятся под огневым контролем.

Пушилин: ВС РФ контролируют 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские войска контролируют 50 из 59 кварталов города Марьинки. Успехами армии РФ на Украине поделился в эфире одного из федеральных телеканалов врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. 

По его словам, под огневым контролем в зоне видимости находятся практически все позиции противника.

Недавно, 11 апреля, Денис Пушилин заявлял, что российская армия улучшает свои позиции на угледарском и марьинском направлениях. Заметны были и серьезные улучшения в районе Авдеевки, там подразделения продвигались с разных сторон населенного пункта.

За день до этого Пушилин сообщил о том, что освобождение Марьинки займет дольше времени, чем планировалось. Все из-за того, что армия Украины постоянно подтягивает дополнительные резервы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пушилин пообещал «ответ» обстрелявшим Донецк в пасхальную ночь.

Тема:
Спецоперация
27 апр
Осталось полгода: Зеленскому отвели срок для «достижения успеха»
27 апр
В США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине
27 апр
Танкисты рассказали, как заставляют с позором бежать ВСУ и «разбирают» укрепрайоны
27 апр
Не успеют приземлиться: какая судьба ждет истребители F-16 на Украине
27 апр
Все под контролем: Лучшее видео из зоны СВО за день
27 апр
Напоролись! Боевиков ВСУ отбросили к Северску после провала атаки под Кременной
27 апр
«Сбылась мечта»: российские военные зажимают ВСУ в тиски под Спорным
26 апр
Леонов подарил защитникам Донбасса свой грузовик: «Принесет добро и пользу»
26 апр
В США предсказали судьбу Зеленского к завершению украинского конфликта
26 апр
Еще неделя? Стало известно, когда ВСУ пойдут в контрнаступление
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
81.63
0.08 90.14
0.11
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

12:14
Минобороны Польши сообщило о падении неопознанного военного объекта
12:12
Смертельно красиво: могут ли многочисленные операции привести к внезапной смерти
12:09
Астероид с Эйфелеву башню достиг максимального сближения с Землей
12:01
«Украина страдает»: глава ФРС США разоткровенничался в диалоге с Вованом и Лексусом
11:55
Беременная Линдси Лохан впервые показала округлившийся живот
11:54
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
«Я был шокирован»: Барецкий рассказал об обстановке в замке Пугачевой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео