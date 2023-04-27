Пушилин: ВС РФ контролируют 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Практически все позиции боевиков находятся под огневым контролем.
Фото: Спринчак Валентин / ТАСС
Российские войска контролируют 50 из 59 кварталов города Марьинки. Успехами армии РФ на Украине поделился в эфире одного из федеральных телеканалов врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, под огневым контролем в зоне видимости находятся практически все позиции противника.
Недавно, 11 апреля, Денис Пушилин заявлял, что российская армия улучшает свои позиции на угледарском и марьинском направлениях. Заметны были и серьезные улучшения в районе Авдеевки, там подразделения продвигались с разных сторон населенного пункта.
За день до этого Пушилин сообщил о том, что освобождение Марьинки займет дольше времени, чем планировалось. Все из-за того, что армия Украины постоянно подтягивает дополнительные резервы.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пушилин пообещал «ответ» обстрелявшим Донецк в пасхальную ночь.
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