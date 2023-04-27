«Не знает, как будет выкручиваться»: профайлер оценил поведение Блиновской
Профайлер Филатов: по зажатой позе Блиновской можно судить о ее больших проблемах
Фото: Instagram* / elena_blinovskaya; СК РФ; 5-tv.ru
Сейчас инфлюенсер находится в сильнейшем стрессе, но морально она была готова к задержанию.
Блогер Елена Блиновская не знает, как будет выкручиваться из ситуации с уголовным делом об уклонении от налогов. Позу рук и ног знаменитости во время задержания оценил психотерапевт, профайлер Алексей Филатов специально для 5-tv.ru.
«Она не знает, как выкручиваться из этих проблем — это видно по ее поведению», — утверждает эксперт.
По его словам, по поведению знаменитости во время задержания можно судить, что Блиновская вполне осознает всю сложность ситуации, в которую попала.
«Видно было, что она все-таки предполагала, что такое произойдет и мне показалось, что для нее это было вполне прогнозируемо», — продолжает Филатов.
По словам психотерапевта, и так понятно, что блогер испытывает сильный стресс.
«У нее очень зажатая поза и большая проблематизация, но это волне уместно для той ситуации, в которую она попала», — отметил Филатов.
До этого стало известно, что Блиновская пыталась улететь из аэропорта, но кто-то предупредил ее о планах правоохранителей. Поэтому блогер арендовала автомобиль с водителем и направилась в сторону Белоруссии. Но ее задержали уже в районе Смоленска.
По версии СК, инфлюенсер с 2019 по 2021 год не уплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Она «дробила» бизнес для снижения доходов.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Блиновская обманула систему.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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