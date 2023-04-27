Захарова назвала события в Доме профсоюзов Одессы повторением трагедии Хатыни

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Представитель российского МИД сравнила действия украинской власти с преступлениями нацистов.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Запад перестал скрывать свое участие в конфликте на Украине, открыто планируя и анонсируя контрнаступление ВСУ. Да и киевский режим прямо говорит о разрушении и уничтожении Донбасса и Крыма. Об этом заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ сравнила действия украинской власти с преступлениями нацистов. И самый яркий пример — трагедия в Одесском доме профсоюзов, где националисты заживо сжигали людей. Уже девять лет все: и Киев, и Запад знают об этом зверском преступлении и просто закрывают глаза.

«По сути, киевский режим повторил то, что бандеровские каратели устроили более 80 лет назад в белорусской Хатыни. Однако всестороннего расследования, как вы знаете, этих событий так и не было проведено. Виновные в преступлении не наказаны. Более того, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, не просто остались на свободе, они просто занимаются публичной деятельностью в украинском так называемом государстве», — отметила политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова подняла на смех свою «биографию», которую опубликовал Госдеп США.

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