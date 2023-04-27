Путин присвоил 200-й мотострелковой Печенгской бригаде наименование «гвардейская»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Бойцы России отличаются особым героизмом и отвагой, они ежедневно совершают подвиги на передовой.

Путин присвоил 200-й мотострелковой Печенгской бригаде наименование «гвардейская»

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Российский лидер Владимир Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента России.

«Присвоить 200-й отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде почетное наименование „гвардейская“ и впредь именовать ее: 200-я отдельная гвардейская мотострелковая Печенгская ордена Кутузова бригада», — сообщается в документе.

Почетное наименование присвоено за массовую отвагу и героизм среди военнослужащих. Они стойко и мужественно выполняют боевые задачи и храбро защищают свою Родину. Известно, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Между тем 16-й бригаде армейской авиации также присвоили почетное звание «гвардейская». Помимо этого, в конце марта президент подписал документ о получении второму смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский».

Стоит отметить, что российские военные действительно отличаются особенной отвагой и силой духа. Например, в прошлом месяце прогремела история об одном из бойцов РФ на передовой. Военный оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» с позывным «Цыган» в одиночку взял под контроль опорный пункт националистов Украины под Угледаром.

Ранее 5-tv.ru опубликовал душевные откровения русского солдата на передовой.

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