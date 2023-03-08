Откровение русского солдата на передовой: «Я не мог поступить по-другому»

Эфирная новость 54

Наши артиллеристы продолжают разносить вражеские укрепрайоны у Кременной.

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские ПВО и авиация за прошедшие сутки сбили два украинских самолета — Су-24 и Су-25, а также уничтожили 11 беспилотников. Бои продолжаются не только в небе. Наносит удары по позициям противника и артиллерия. За работой военных в ЛНР и за тем, как они проводят редкие минуты затишья, наблюдал Ярослав Богат.

Быт артиллериста конечно очень аскетичен, тем не менее, от обычной, казалось бы, землянки зависит полноценная работа всего расчета, чтобы восстановить силы и безопасно провести время, без такого сооружения не обойтись.

Днем застать хотя бы половину расчета внутри полевого жилища — удача. Такое бывает, пожалуй, только во время мощных обстрелов… или в обед.

За тарелкой супа или кружкой чая бойцы проводят редкие свободные минуты. В это время постоянные выстрелы не звенят в ушах, а приглушенным эхом отдаются где-то на поверхности.

Обед длился недолго. Дежурство на постах никто не отменял. Гаубица здесь редко простаивает.

По интенсивности работы, можно судить насколько хорошо окопался противник. Артиллеристы уничтожают один укрепрайон. И сразу же приходят координаты на следующий.

По окончанию — маскировка — на случай пролета чужого беспилотника. Командир орудия — офицер опытный, прошел вторую чеченскую, был в запасе.

«Думали, что придется опять офицерские погоны надеть и вернуться?», — спросил журналист.

«Если честно — нет, но так случилось… Это мой долг, я не мог поступить по-другому», — ответил российский военнослужащий с позывным «Иртыш».

Свои старые боевые знания «Иртыш» соединил с полученными здесь, у совсем юных, по сравнению с ним, артиллеристов. И это дало свои плоды.

«На счету моей батареи неоднократное поражение как танков противника, БМП, большое количество взводных опорных пунктов», — рассказал боец.

Вот только некоторые результаты работы расчета. Вражеские блиндажи разносит в щепки. Вместо них появляются глубокие воронки.

От получения информации от наводчиков до выстрела у артиллеристов группировки «отважных» уходит не больше двух минут. Пока квадрокоптеры разведки выдвигаются на очередную охоту за целями. У бойцов — есть еще немного свободных минут, в землянке.

Тема:
Спецоперация
7 мар
Трудности перевода: в Польше опровергли поставку ЗРК Patriot на Украину
7 мар
Минобороны опубликовало видео возвращения военных РФ из украинского плена
7 мар
«Начало конца»: почему сдача Артемовска уничтожит киевский режим
7 мар
Российские войска «перемололи» украинскую технику на всех направлениях
7 мар
Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена
7 мар
За неимением лучшего: чешский наемник отбивался сапогом на поле боя на Украине
7 мар
Украинцев поставили перед «смертельным» выбором в Великобритании
7 мар
Первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd доставлены на Украину из Польши, но не все так просто
7 мар
Неслабый пол: свыше тысячи российских женщин участвуют в спецоперации на Украине
7 мар
Минобороны: в зоне СВО сбиты самолеты Су-24 и Су-25 ВС Украины
-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:52
«Солнце» остановилось: люди провели два часа на колесе обозрения на ВДНХ
1:45
Екатерина Климова рассказала, как сохранила фигуру после рождения четверых детей
1:31
Манящая Карелия: объявлены победители премии Russian Hospitality Awards
1:18
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
1:05
Откровение русского солдата на передовой: «Я не мог поступить по-другому»
0:52
Финансовый суверенитет: Владимир Путин провел встречу с Германом Грефом

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
Водометы против «коктейлей Молотова»: в Грузии бушуют массовые беспорядки
«Реальный срок»: какое наказание грозит Lerchek за реализацию финансовой схемы
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица