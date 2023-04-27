Некоторые люди брали кредиты, чтобы оплатить дорогостоящие курсы и марафоны блогера. Но вот давали ли они результат?

Сегодня завершился знаменитый «Марафон желаний» Елены Блиновской. Ее история успеха прервалась на границе с Белоруссией. Блогера задержали по подозрению в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Тренер личностного роста пыталась сбежать из России, но не успела. В ее роскошных особняках и квартирах идут обыски.



У королевы марафонов и «матери инфоцыган» нашли много дорогих украшений и целую коллекцию брендовых вещей и сумок. Как Блиновская дробила бизнес и заработала миллионы, продавая людям… пустоту… — расскажет в своем репортаже корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры изнутри особняка, где проживает Елена Блиновская.

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