В Молдавии решили штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

В Молдавии будут штрафовать граждан за использование Георгиевской ленты на 9 Мая. Местная полиция сейчас готовит соответствующие инструкции для своих сотрудников, которые будут дежурить на праздновании Дня Победы.

Ранее конституционный суд Молдавии постановил, что наказание можно применять, только если символика используется в поддержку специальной военной операции на Украине. Но у правительства по этому вопросу, похоже, свое мнение.

«МВД готовит все необходимые регламенты. Потом объявят точно, как будут документировать и наказывать тех, кто не соблюдает закон. Эти символы запрещены. Их использование будет санкционировано», — заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет ЕС отправит в Молдавию специальную миссию для консультаций по обороне.