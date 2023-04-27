В Молдавии решили штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

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Премьер-министр Дорин Речан заявил, что МВД уже готовит регламенты для наказания.

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В Молдавии будут штрафовать граждан за использование Георгиевской ленты на 9 Мая. Местная полиция сейчас готовит соответствующие инструкции для своих сотрудников, которые будут дежурить на праздновании Дня Победы.

Ранее конституционный суд Молдавии постановил, что наказание можно применять, только если символика используется в поддержку специальной военной операции на Украине. Но у правительства по этому вопросу, похоже, свое мнение.

«МВД готовит все необходимые регламенты. Потом объявят точно, как будут документировать и наказывать тех, кто не соблюдает закон. Эти символы запрещены. Их использование будет санкционировано», — заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет ЕС отправит в Молдавию специальную миссию для консультаций по обороне.

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