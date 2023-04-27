Помогавшего Блиновской уехать в Белоруссию водителя Maybach доставили в СК — видео
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Помогавшего Елене Блиновской уехать в Белоруссию водителя Maybach доставили в СК
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Перед задержанием королева марафонов должна была лететь в Казахстан, но резко изменила планы.
Водителя элитного автомобиля Maybach, который помогал блогеру Елене Блиновской уехать из России в Белоруссию перед задержанием, доставили на допрос в отделение Следственного комитета РФ. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
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