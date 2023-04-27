Помогавшего Блиновской уехать в Белоруссию водителя Maybach доставили в СК — видео

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 1 145

Помогавшего Елене Блиновской уехать в Белоруссию водителя Maybach доставили в СК

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Перед задержанием королева марафонов должна была лететь в Казахстан, но резко изменила планы.

Водителя элитного автомобиля Maybach, который помогал блогеру Елене Блиновской уехать из России в Белоруссию перед задержанием, доставили на допрос в отделение Следственного комитета РФ. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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