В российских школах пройдет акция «Бессмертный полк» 4 мая
Дети смогут почтить своих предков минутой молчания.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 4 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росдетцентр.
По последним данным, ученики школ поднимут над шеренгами портреты своих героических предков и смогут почтить их память минутой молчания.
«В классах прозвучат реальные истории подвигов, стихи военной поры и песни», — говорится в сообщении.
До этого стало известно о том, что в параде Победы 9 Мая примут участие более десяти тысяч человек. Кроме того, в торжестве будут задействованы 125 единиц военной техники.
В 2023 году парады состоятся в 28 городах страны. В общей сложности по России в мероприятиях в честь 9 Мая примут участие порядка 55 тысяч человек и 1200 единиц военной техники.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве.
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