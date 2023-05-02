В российских школах пройдет акция «Бессмертный полк» 4 мая

Торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 4 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росдетцентр.

По последним данным, ученики школ поднимут над шеренгами портреты своих героических предков и смогут почтить их память минутой молчания.

«В классах прозвучат реальные истории подвигов, стихи военной поры и песни», — говорится в сообщении.

До этого стало известно о том, что в параде Победы 9 Мая примут участие более десяти тысяч человек. Кроме того, в торжестве будут задействованы 125 единиц военной техники.

В 2023 году парады состоятся в 28 городах страны. В общей сложности по России в мероприятиях в честь 9 Мая примут участие порядка 55 тысяч человек и 1200 единиц военной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве.