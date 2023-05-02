«Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева

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Актриса Алена Кравец раскрыла подробности личной жизни Вячеслава Зайцева

«Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Вокруг модельера гуляло множество слухов про измены с его стороны.и ссоры с женой. Оказалось ли что-то из этого правдой?

Три дня назад, 30 апреля, ушел из жизни известный российский модельер Вячеслав Зайцев. Кутюрье скончался в возрасте 85 лет. Предварительной причиной смерти стало жуледочно-кишечное кровотечение. Сегодня вся страна прощается с легендарным законодателем моды. Многие вспоминают его профессиональные достижения и занимательные факты о знаменитости, в том числе его личной жизни. Последние раскрыла певица и актриса Алена Кравец, которая в юности трудилась моделью в Доме моды Зайцева. По ее словам, кутюрье был женат только один раз, все слухи о других женщинах — сплошная ложь.

«Единственной женой модельера была художница Марина. <…> Она из хорошей семьи, где мать — балерина, отец — военный. И Слава, который родом из рабочей семьи из Иваново, всегда комплексовал из-за таких тестя и тещи. Теща, кстати, не жаловала, ибо считала простолюдином», — приводит ее слова издание dni.ru.

Помимо этого Кравец отметила, что знаменитый модельер всегда был примерным мужем. Когда-то ходили слухи, что в личной жизни Зайцева фигурировала некая Инна. Эти сплетни актриса тоже опровергла, отметив нежность, с которой кутюрье отзывался о Марине.

«Это все полная ерунда. <…> Зайцев прожил с женой около девяти лет. Он показал всем, что женат, и все успокоились. Потом они стали жить отдельно. Но со Славой бывшая отлично общалась, приходила на его показы. И он всегда с нежностью говорил о ней: «Моя Мариночка!» — сказала Кравец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-директор Дома моды Зайцева раскрыл судьбу наследства кутюрье.

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