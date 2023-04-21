В столице стартовал 45-й Московский международный кинофестиваль — звездные гости в первый день церемонии уже показали лучшие наряды. Правда, некоторые сильно промахнулись с образами.

В столице проходит одно из главных событий года — 45-й Московский международный кинофестиваль. Российские знаменитости основательно подготовились к церемонии, выбрав лучшие наряды. Кто из них отличился безупречным вкусом, а кто промахнулся, в интервью KP.RU рассказал стилист Омар Байрамов, оказавшийся также в числе почетных гостей мероприятия.

Олеся Судзиловская: украшение по цене квартиры

Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.

Эта актриса, по мнению дизайнера, — икона стиля. Где бы ни появилась звезда «Мусорщика» и «Остановки по требованию», она всегда производит фурор своими утонченными образами. Вот и на этот раз ни единой «помарки» в вечернем луке: дорого, богато, изысканно.

«Вечернее платье с асимметричным воротом, высокий голливудский разрез, обнажающий стройную ножку. А какой бриллиант на аристократичной шее? Да, тут мы видим украшение по цене столичной «однушки», — восхищается Омар.

Кристина Асмус: лучшее — враг хорошего

Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.

А вот молодой коллеге Олеси есть чему у нее поучиться. Красотой природа экс-супругу Гарика Харламова не обделила, но со вкусом иногда — беда. С платьем звезда «Текста» тоже, к сожалению, очень промахнулась. Нарядно — да, стильно — нет.

«Платье из серии „она носит все лучшее сразу“. Тут и стразы, и накладной шлейф, и пояс из перьев. Все вместе выглядит весьма нелепо», — считает модельер.

Анна Снаткина: ни туда, ни сюда

Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.

Верхняя часть лука актрисы вопросов у дизайнера не вызывает: безупречная прическа, оригинальный вырез на платье, но все портит низ: длина — ни туда, ни сюда.

«Если бы это платье было длинным, образ выглядел бы ярче. Есть ощущение, что наряд обрезан. Не самый удачный образ, на мой взгляд», — считает Омар Байрамов.

Алена Бабенко: полный провал





Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.

Здесь и вообще модный провал, не стесняется в выражениях дизайнер. Талант актрисы в полном контрасте с образом, да и возрастом тоже. Алена будто шла на школьный выпускной и случайно свернула на красную дорожку. И добивает странный лук прическа знаменитости с теми же акцентами.

Екатерина Гусева: рулон в магазине тканей

Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.

Звезда «Бригады» тоже далеко не ушла: красавица, умница, но не модница. Пудровый цвет — здорово, но со сложными элементами на платье явно перебор: плиссе снизу, сверху, да еще и «крылья» в придачу. Получился не ангел, а дама в коконе.

«Мне это платье напомнило рулон в магазине тканей. Просто изящная дама обмоталась тканью и выпорхнула на дорожку. Вся задрапированная. Ну зачем такую красоту прятать?» — удивляется кутюрье.

Алексей Гуськов и Лидия Вележева:

Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.

Эту пару не каждый год и даже не пять можно увидеть на церемонии. Возраст влюбленным к лицу — и Алексей, и Лидия сияют от счастья, но их наряды настроению не очень соответствуют. В офисе их оценят, на ковровой дорожке не заметят — нужно что-то делать с этим диссонансом.

«Все-таки кинофестиваль, праздник, Лидия вообще за последний десяток лет впервые вышла к репортерам. <…> Думаю, можно было бы привлечь стилистов, чтобы этот бриллиант сверкал еще ярче», — отмечает дизайнер.

Татьяна Михалкова

Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.

Эта женщина, несмотря на возраст, хватку в моде не теряет. Супруга режиссера по-прежнему верна классике, но ее преданность — не скучная и не заурядная. Знаменитость умеет играть с деталями — чувствуется школа ее обожателя Вячеслава Зайцева.

«Черное платье с рукавами-крыльями, элегантная нитка жемчуга и изящные лодочки. Сразу видно, что перед нами леди», — говорит стилист.

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