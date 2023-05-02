Хаос в гармонии: Никас Сафронов поделился воспоминаниями об Юдашкине

Российский художник рассказал про дружеские отношения с модельером и отметил большой вклад кутюрье в индустрию российской моды.

Модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая. Его близкий друг, российский художник Никас Сафронов эксклюзивно для 5-tv.ru поделился воспоминаниями об модельере.

Мужчина рассказал, что жил с Валентином на одной улице. Они часто ходили друг к другу в гости. Сафронов упомянул, что Юдашкин приходил к нему 8 апреля на день рождения. Никас отметил, что модельер в тот день был тихим, но радостным.

Художник отметил, что всегда подпитывался идеями Юдашкина и спрашивал у него советы.

«Он приглашал меня всегда на программы, на свои показы. Я всегда удивлялся. Что-то для себя подпитывал, советовался. Он тоже иногда советовался. Встречи мы проводили редкие, но творчески продуктивные. Поэтому я не стеснялся спросить, не стеснялся воспользоваться советом», — вспоминает народный художник.

Никас рассказал, что Юдашкин был художником, который состоялся. Он мог все нарисовать и сшить самостоятельно.

Сафронов отметил, что в индустрию российской моды Юдашкин внес вклад не меньше, чем Зайцев. Вячеслав вдохновлялся русской культурой, а Валентин комбинировал Россию и Запад. Художник сказал, что стиль, в котором творил Юдашкин — это хаос, который приводил к гармонии.

В конце диалога художник рассказал, какими людьми были Юдашкин и Зайцев.

«Ушла легенда. Одна и вторая сразу. Удивительно. Ушли лучшие кутюрье, мировые кутюрье. Которые были честью и гордостью нашей страны, и они были патриотами нашей страны. Никуда не уехали и не бросили. Сохранили, остались здесь. Хотя их уровень позволял жить где угодно. Но они жили здесь, потому что это был их источник вдохновения. Друзья, поклонники и так далее. Они были преданы этой стране и ее украшали своим присутствием и свои дизайном моды», - рассказал Никас Сафронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна причина смерти Валентина Юдашкина.