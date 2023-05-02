Пригожин назвал «мистикой» смерти Юдашкина и Зайцева с интервалом в два дня

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 458

Знаменитость считает, что мир потерял двух культовых героев модной индустрии.

Пригожин назвал «мистикой» смерти Юдашкина и Зайцева с интервалом в два дня

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Продюсер Иосиф Пригожин назвал мистическим явлением уход модельера Валентина Юдашкина вслед за смертью его коллеги Вячеслава Зайцева. Это супруг певицы Валерии сказал в беседе с изданием МК.

Пригожин выразил глубокие соболезнования родным и близким великих российских художников. Он отметил, что Валентин Юдашкин очень стойко и долго противостоял страшной болезни. К сожалению, недуг одержал вверх и забрал кутюрье.

«У нас было два культовых персонажа: Зайцев и Юдашкин… Я даже не знаю, с кем их можно сравнить. Их уход с интервалом в два дня — это мистика», — поделился Пригожин.

Музыкальный продюсер добавил, что имел счастье быть лично знакомым с Юдашкиным с 1988 года. По его словам, именно он презентовал первую коллекцию модельера.

Муж Валерии в заключение отметил, что последние дни жизни Юдашкин практически не появлялся на светских мероприятиях, но на публике всегда улыбался и старался быть приветливым.

Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая на 60-м году жизни. Причиной смерти послужило агрессивное онкологическое заболевание, которое было диагностировано у народного художника в 2016 году.

Двумя днями ранее стало известно о смерти Вячеслава Зайцева. Ему было 75 лет. «Красный Диор» страдал от болезни Паркинсона, но боролся он много лет не только с физической болью, но и моральной — единственный сын Егор отвернулся от него без объяснения причин и не шел на контакт годами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с последним появлением Юдашкина на публике за месяц до смерти.

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