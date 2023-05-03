Неужели отравили? Почему родственникам не выдают тело Вячеслава Зайцева

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 495

Тело модельера Вячеслава Зайцева отправили на экспертизу в судебный морг

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / zurab javakhadze/izvestia; 5-tv.ru

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Модельер умер из-за желудочно-кишечного кровотечения, которое в большинстве случаев происходит из-за язвы или отравления. Что или кто довел кутюрье до критического состояния?

Модельер Вячеслав Зайцев мог умереть не естественной смертью. Как стало известно 5-tv.ru, такое мнение появилось у врачей во время экспертизы, и им пришлось отправить тело в судебный морг.

Следы насильственной смерти или малейшее подозрение на нее — одна из основных причин направления тела в судебный морг. Результаты экспертизы неизвестны, хотя в морге сообщили, что тело уже забрали. При этом кто именно забрал Зайцева из морга не уточнили.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Известно, что Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни из-за внутреннего желудочно-кишечного кровотечения. Чем оно было вызвано — неизвестно. Есть ли повод предполагать, что великого кутюрье могли специально «не долечить» и спровоцировать язву? Ведь претендентов на его наследство гораздо больше, чем может показаться.

Не только кровные родственники могут полакомиться кусочком имущества Зайцева, но также его близкое окружение, с которым модельер провел последние годы. Может, эти самые «опекуны» не доглядели или преднамеренно не лечили дизайнера?

«Я буду в этом разбираться. Потому что, к сожалению, не хочу сейчас вбросы какие-то делать, но мне говорили об одном, а в прессе опять пишут диагноз другой, что там язва желудка, а никто ее не лечил. Я как мог, деньги мы папе переводили, все тратилось на лечение этими людьми. Что реально пошло (на лечение — Прим. ред.), я не знаю», — поделился мыслями сын Вячеслава Зайцева.

Последние несколько лет за Вячеславом Зайцевым ухаживали несколько человек. Они жили в его доме, водили его по мероприятиям, занимались организацией чего бы то ни было. В какой-то момент общественность увидела в Зайцеве марионетку, которой управляют далеко не самые благородные люди, интерес которых заключается только в финансовом положении и наследии великого дизайнера.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошли последние годы жизни Вячеслава Зайцева.

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