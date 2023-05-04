«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым

На похороны великого модельера в подмосковном Щелково собралось много людей, которые восхищались его произведениями.

Стилист и шоумен Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым в Щелково. На похороны великого кутюрье собралось много людей. Все вспоминают самые светлые моменты, связанные с модельером, и восхищаются его талантом.

«Мир моды потерял гения. Великий маэстро. Человек, который влиял на мир моды, который создавал ее своими руками. Сейчас дизайнеры шить сами не умеют. Ни кроить, ни шить, ни рисовать. Он мог — от эскиза до изделия — он мог сделать все сам», — сказал Зверев в комментарии для 5-tv.ru.

По словам шоумена, заменить Вячеслава Зайцева невозможно. Так же, как и ушедшего Валентина Юдашкина.

«Их никто не заменит. Заменить таких мэтров невозможно», — подчеркнул стилист.

Сергей Зверев появился на траурном мероприятии в черном костюме, черной шляпе и темных очках. В руках у звезды был букет белых цветов.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Новость о смерти великого дизайнера потрясла общественность. Предварительной причиной смерти модельера названо желудочно-кишечное кровотечение. С ним Зайцев попал в реанимацию, однако спасти его врачам не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Вячеслава Зайцева решили хоронить в Щелково.