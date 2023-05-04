«Государственный человек вселенского масштаба»: Бабкина посетила похороны Зайцева
Надежда Бабкина посетила похороны Вячеслава Зайцева
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Артистка отметила, что создается ощущение как будто Зайцев пригласил Юдашкина с собой.
В подмосковном Щелково проходит церемония прощания с легендарным российским модельером Вячеславом Зайцевым. На входе в Собор Троицы Живоначальной выстроилась очередь.
Среди знаменитостей похороны посетила советская и российская артистка Надежда Бабкина. В темных очках и скорбном настроении она дала комментарий прессе о скончавшемся 30 апреля 85-летнем Вячеславе Зайцеве.
«Это правда государственный человек, вселенского масштаба. Очень жаль. Мы с ним сотрудничали, дружили. Я знаю, какой он был человек. Он и художник чудесный, исторические произведения любил», — говорит певица.
Она также отметила, что за Зайцевым скоропостижно скончался модельер Валентин Юдашкин, 2 мая в возрасте 59 лет.
«Зайцев воспитал себе последователя, но в другом уже направлении — более современном — Валю Юдашкина. Создается впечатление, как будто Вячеслав пригласил его с собой. А ведь кто за ним? И кто за Валей? Мы всегда задаем вопрос, когда что-то происходит», — горестно отметила Бабкина.
Сразу после прощания с кутюрье похороны пройдут на местном кладбище. Поминки состоятся в узком кругу, в усадьбе великого модельера соберутся только самые близкие.
Место похорон и прощания со знаменитостью выбрано не случайно — Зайцев жил в этих местах на протяжении около 30 лет. Несмотря на то, что он мечтал быть похороненным в уединенном месте, некоторые близкие считают, что великий дизайнер должен был быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбище.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему внучка Вячеслава Зайцева недовольна выбором места захоронения дедушки.
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