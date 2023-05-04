«Прекрасный белый костюм»: 90-летний Бедрос Киркоров посетил похороны Зайцева
Бедрос Киркоров посетил похороны Вячеслава Зайцева
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Киркоров-старший вспомнил, как модельер пошил его сыну удивительный наряд.
В подмосковном Щелково проходит церемония прощания с легендарным российским модельером Вячеславом Зайцевым. На входе в Собор Троицы Живоначальной стоит очередь.
Среди знаменитостей похороны посетил болгарский и советский эстрадный певец Бедрос Филиппович Киркоров.
«Я никогда не забуду, мы ехали с Филиппом на конкурс в Сербию, и Зайцев пошил такой прекрасный белый костюм», — вспоминает 90-летний Киркоров-старший.
Артист зашел в собор, где проходит прощание с великим кутюрье. Из-за возраста ему тяжело стоять службу, поэтому он присел на лавочку.
Поминки состоятся в узком кругу, в усадьбе великого модельера соберутся только самые близкие.
Место похорон и прощания с великим модельером выбрано не случайно — Зайцев жил в этих местах около 30 лет. Несмотря на то, что он мечтал быть похороненным в уединенном месте, некоторые близкие считают, что великий дизайнер должен был быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбище.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Смерть великого дизайнера потрясла общественность. Предварительной причиной смерти модельера названо желудочно-кишечное кровотечение. С ним Зайцев попал в реанимацию, однако спасти его не удалось.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бабкина сказала на похоронах Зайцева.
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