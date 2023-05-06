«Молимся за Захара»: в МИД РФ прокомментировали покушение на Прилепина

Представитель МИД РФ считает, что здесь прямая ответственность США и Британии.

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировал происшествие.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

По некоторым сведениям, Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле на заднем сиденье. Сработало взрывное устройство, заложенное под машину. Погиб охранник-водитель, бывший близкии другом Прилепина. Политический деятель ранен.

По предварительным данным, писателю оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о состоянии Захара Прилепина после подрыва его автомобиля.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.