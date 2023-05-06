«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22

В Росгвардии назвали покушение на Прилепина грязным и подлым

«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

В ведомстве пообещали «спросить за случившееся со всех виновных».

Киевский режим перешел на грязные и подлые методы, так как бессилен что-либо сделать на поле боя. Так в Росгвардии отреагировали на подрыв машины писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

«Не в силах достичь военных успехов, враг в своем желании навредить раз за разом прибегает к самым грязным и подлым методам. <…> Но это не значит, что мы не спросим за случившееся со всех виновных. Только сделаем мы это по законам чести — на поле боя и лицом к лицу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прилепину в Росгвардии пожелали скорейшей поправки.

Утром 6 мая автомобиль писателя взорвался возле поселка Пионерское Нижегородской области. Водитель погиб, у самого Прилепина, по предварительным данным, травматическая ампутация. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, «Прилепин в порядке». С писателем была его дочь, но она вышла из машины за несколько секунд до взрыва и не пострадала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет квалифицировал подрыв автомобиля Захара Прилепина как теракт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

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