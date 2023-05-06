СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом авто Прилепина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом автомобиля Захара Прилепина. Оно возбуждено по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт».

По данным следствия, сегодня в Борском районе Нижегородской области около 11 утра произошла детонация взрывного устройства в машине Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин.

Захара Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Погиб его охранник, у самого писателя, по информации источника, травматическая ампутация.

Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия.

Отмечается, что будут назначены судебные экспертизы: биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.

Следователи СК России во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также идет поиск лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему депутат Сергей Миронов назвал терактом покушение на Прилепина.