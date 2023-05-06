Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина, наградят

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 214

Профессионализм сотрудников МВД отметило руководство.

Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина, наградят

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии резонансного преступления в Нижегородской области, сообщает пресс-служба МВД.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции принял решение наградить сотрудников отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сегодня в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате один человек погиб, находившийся в машине писатель Захар Прилепин получил ранения.

Заместитель начальника отдела УУП и ПДН отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин, проводя мероприятия по горячим следам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Он доставлен в территориальный отдел внутренних дел.

«Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан Министром внутренних дел Российской Федерации в ближайшее время», — добавила Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru показывал эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
6 мая
«Не больше 30 секунд»: как могли заминировать машину Прилепина
6 мая
Скрывался в лесу: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина
6 мая
Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали: видео МВД
6 мая
Прилепина до сих пор оперируют: в больнице сообщили о состоянии писателя
6 мая
Куски по всей дороге: эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина
6 мая
Позывной «Злой»: названо имя погибшего в теракте водителя Прилепина
6 мая
Покушение на Захара Прилепина могла организовать диверсионная группа
6 мая
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
6 мая
Пушилин прокомментировал покушение на Прилепина, обвинив в нем Киев
6 мая
СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом авто Прилепина
+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:37
«Помогают России реализовать ее цели»: в США хотят ограничить помощь Украине
20:30
На счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей
20:20
Проводили в последний путь: кто пришел проститься с Валентином Юдашкиным
20:05
Российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске
19:55
«Не больше 30 секунд»: как могли заминировать машину Прилепина
19:45
«Чем талантливее, тем проще»: Юлиан посоветовал Киркорову равняться на Аллегрову

Сейчас читают

Куски по всей дороге: эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина
В оренбургском парке развлечений сломался аттракцион: пострадали дети
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2