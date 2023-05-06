Скрывался в лесу: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина

Правоохранители считают, что злоумышленники установили на пути следования машины писателя две мины.

Полиция задержала еще одного подозреваемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области.

Как сообщает источник 5-tv.ru, предполагаемый злоумышленник скрывался в лесу недалеко от места покушения на писателя и был обнаружен при прочесывании местности.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые установили на пути следования машины Прилепина две мины таким образом, что их нельзя было объехать — как минимум одна непременно взорвалась бы. Так и произошло: Audi Q7 писателя наехала на одно из взрывных устройств, после чего прогремел взрыв, унесший жизнь водителя Александра Шубина и ранивший самого Прилепина.

Ранее сотрудники полиции задержали у лесного массива еще одного подозреваемого в покушении на писателя. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Нижегородской области, недавно получивший российское гражданство.

Сейчас с задержанными работают оперативники. Предполагаемые злоумышленники указали адреса нескольких явочных квартир в Москве, где уже ведутся обыски.

Покушение на Захара Прилепина было совершено утром 6 мая возле поселка Пионерское Нижегородской области. При взрыве машины писателя погиб водитель, сам Прилепин получил тяжелые травмы. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина.