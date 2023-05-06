Посол в ФРГ Нечаев назвал аморальным запрет символики и флагов в День Победы

Российский посол в Германии Сергей Нечаев потребовал отмены решения властей Берлина запретить символику, связанную с Днем Победы в Великой Отечественной войне, на демонстрациях 8–9 мая в немецкой столице.

Нечаев отметил, что посетителям советских воинских мемориалов Берлина 8 и 9 мая запретили демонстрировать российские государственные флаги, а также символы, связанные с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, включая Знамя Победы, флаг СССР, «георгиевскую ленточку», элементы исторической военной формы и даже песни военных лет.

«Считаем такой подход аморальным и недопустимым. Требуем полной отмены соответствующих запретов», — говорится в заявлении Нечаева на сайте посольства.

Дипломат напомнил, что СССР заплатил за мир жизнями 27 миллионов своих граждан, павших в сражениях, погибших от непосильного принудительного труда, голода и болезней, а также расстрелянных, сожженных и замученных в ходе войны с гитлеровскими захватчиками.

Нечаев также указал, что сегодня в странах Европы нацисты и их прихвостни возводятся в ранг героев, а подвиг Красной Армии, наоборот, дискредитируется, советские воинские захоронения и мемориалы оскверняются, разрушаются и сносятся.

«История фальсифицируется в угоду текущей политической конъюнктуре, предпринимаются попытки уравнять жертв и палачей, победителей и побежденных. С этим невозможно мириться. Нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии», — подчеркнул Нечаев.

Он заявил, что жители Германии и проживающие в стране россияне должны иметь возможность достойно, в соответствии с традициями отдать дань уважения павшим красноармейцам и жертвам нацизма.

Накануне стало известно, что традиционного приема в Кремле 9 мая не будет, однако парад Победы в честь великого события состоится в обычном формате, планируется и выступление главы государства. При этом на Красную площадь нельзя будет пронести электронные сигареты, вейпы, велосипеды, электросамокаты, воздушные шары, спички и воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза подготовку празднования Дня Победы.