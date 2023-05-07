«Захара взорвали»: очевидец покушения на Прилепина раскрыл подробности ЧП

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 267

Очевидец покушения на Прилепина рассказал о сильной взрывной волне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Нижегородец рассказал о сильнейшей взрывной волне и последнем разговоре с погибшим водителем писателя.

Свидетель покушения на российского писателя Захара Прилепина Игорь раскрыл подробности произошедшего. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что взрывная волна после подрыва была настолько сильной, что была ощутима за несколько сотен метров.

По словам Игоря, в злополучный день он вместе с товарищем отправился на рыбалку на местный водоем. Незадолго до трагедии к мужчинам подошел Александр — водитель писателя, который вскоре будет убит взрывом. После непродолжительного разговора он удалился, а еще спустя некоторое время рыбаки услышали сильный хлопок.

«Я стоял ближе к воде и слышал шум. А товарищ у меня был, он был на берегу, повыше стоял, и он прям почувствовал по одежде, как взрывная волна по одежде прошла, ну, одежда заколыхалась. Потом видим — бежит его помощник по дому Довлат и кричит, что Захара взорвали», — поделился воспоминаниями нижегородец.

Мужчины тут же побежали на место произошедшего. К тому моменту местные жители, оказавшиеся поблизости, уже достали писателя из машины. Его водителю, отметил Игорь, помогать было уже поздно.

«Его придавило. Его вытащили, одна нога волочилась нормально, а другая волочилась и как будто на ниточке висит какой-то», — заключил свидетель.

Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области была подорвана машина писателя Захара Прилепина. Публицист остался в живых, но получил многочисленные серьезные травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Его водитель скончался.

В машине также находилась дочь писателя, однако незадолго до детонации взрывчатки она покинула транспортное средство. Подозреваемый в совершении теракта был задержан сотрудниками полиции в местном лесопарке при попытке скрыться. Он признался, что действовал под руководством СБУ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемый в покушении на Прилепина выдумал себе алиби.

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