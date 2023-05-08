У Путина с главами стран СНГ запланирован 9 мая неформальный завтрак

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18

В Москву для участия в параде Победы на Красной площади прибыли руководители шести государств.

У Путина с главами стран СНГ запланирован 9 мая неформальный завтрак

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
День Победы 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин и главы стран СНГ в ходе парада Победы возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В десять утра начнется парад, президент выступит, главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал он в эфире федерального телеканала.

После торжественного мероприятия у Путина запланирован неформальный завтрак с лидерами стран СНГ, добавил Песков.

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве 9 мая посетят президент Киргизии Сердар Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщал 5-tv.ru, в Кремле заявили о принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая.

Тема:
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