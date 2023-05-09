Путин: Россия гордится участниками СВО и сейчас нет дела важнее

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 672

Президент подчеркнул — именно от бойцов нашей армии сейчас зависит будущее, как страны, так и ее жителей.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Наша страна гордится участниками специальной военной операции (СВО), сейчас боевая работа на передовой — самое важное дело из всех. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своей речи на Красной площади, где прошел Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых, нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны», — сказал президент России.

Глава государства отметил, что именно от российских солдат, которые сейчас защищают свою страну и своих людей на передовой — зависит будущее России и ее жителей. Сейчас солдаты исполняют свой ратный долг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все республики Советского Союза победили в Великой Отечественной войне.

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