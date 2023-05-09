Путин: все республики Советского Союза победили в Великой Отечественной войне
В Москву на Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной прибыли лидеры стран СНГ.
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
Все республики Советского Союза победили в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время поздравительной речи на Параде Победы в Москве.
Президент отметил, что на праздничном мероприятии сегодня присутствуют лидеры семи стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
«Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили», — подчеркнул Путин.
Все народы Советского Союза внесли неоценимый вклад в общую победу. Перед памятью всех, чью жизнь отняла война, всегда будут склонять головы, подчеркнул президент. На Красной площади в честь героев была объявлена минута молчания.
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