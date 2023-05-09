«За Россию! За победу!»: Путин торжественно завершил свою речь

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Путин завершил праздничную речь: нет ничего мощнее любви к Родине

«За Россию! За победу!»: Путин торжественно завершил свою речь

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

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Тема:
День Победы 9 Мая

Глава государства заявил, что на российских бойцах сейчас держится безопасность страны.

Во время своей торжественной речи ко Дню Победы президент России Владимир Путин отдельно поприветствовал присутствующих на параде участников специальной военной операции (СВО), а также тех, кто сейчас на поле боя сражается за Россию.

Он отметил, что от защищающих Родину бойцов зависит будущее государственности и народа России, на них сегодня держится безопасность страны.

«Нет ничего крепче и мощнее нашего единства и любви к Родине. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу — ура!» — на таких словах Путин завершил свою речь.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин о мирном будущем.

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