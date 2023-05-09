«За Россию! За победу!»: Путин торжественно завершил свою речь
Путин завершил праздничную речь: нет ничего мощнее любви к Родине
Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
Глава государства заявил, что на российских бойцах сейчас держится безопасность страны.
Во время своей торжественной речи ко Дню Победы президент России Владимир Путин отдельно поприветствовал присутствующих на параде участников специальной военной операции (СВО), а также тех, кто сейчас на поле боя сражается за Россию.
Он отметил, что от защищающих Родину бойцов зависит будущее государственности и народа России, на них сегодня держится безопасность страны.
«Нет ничего крепче и мощнее нашего единства и любви к Родине. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу — ура!» — на таких словах Путин завершил свою речь.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин о мирном будущем.
- 9 мая
- «Двойной праздник»: Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений
- 9 мая
- Путин: все республики Советского Союза победили в Великой Отечественной войне
- 9 мая
- Прямая трансляция праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы
- 9 мая
- «Ничего нового»: Путин назвал развал России целью ее противников
- 9 мая
- Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
- 9 мая
- «Для нас нет недружественных народов»: Путин о мирном будущем
- 9 мая
- Прямая трансляция парада Победы из Петербурга
- 9 мая
- Прямая трансляция парада Победы на Красной площади в Москве
- 9 мая
- Ростральные колонны зажглись в Петербурге в честь Дня Победы
- 9 мая
- Родина-мать, Алеша и неизвестный солдат: какие мемориалы стоит посетить 9 Мая
Читайте также
28%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?